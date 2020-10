L’ordinanza dell’Ente Regionale ligure limita gli orari anche per le slot machines in bar, tabacchi, sale giochi, sale scommesse e sale bingo. La risposta ufficiale dei tecnici dell’Ente:

«Le misure di contenimento previste per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo si applicano anche alle slot machines installate presso bar, tabacchi, etc.»

Questa è la risposta fornita dalla Regione Liguria ad un quesito posto riguardo l’ultima ordinanza regionale. Nel testo dell’ordinanza del 21 ottobre scorso, è scritto infatti che per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo l’orario di attività è consentito solo dalle ore 5,00 alle ore 18,00.

Un operatore commerciale ha quindi chiesto all’Ente Regionale: «Le previste limitazioni di sale giochi, sale scommesse e sale bingo ricomprendono anche la chiusura di slot machines allocate presso bar, tabacchi etc…?».

La risposta dei tecnici regionali che non lascia dubbi: «Si, le misure di contenimento si intendono estensive anche alle slot machines allocate presso bar, tabacchi etc..».

Va ricordato che il DPCM nazionale ha previsto l’orario di apertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo dalle 8,00 alle 21,00. es/AGIMEG.(Queste notizie sono estrapolate dal sito web www.Regione Liguria.it) ABov.