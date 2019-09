‘Match it Now’ Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale . Una giornata dedicata all’arruolamento di nuovi donatori di cellule staminali ematopoietiche.

Nell’ambito dell’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco), il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale del Galliera e l’ IBMDR organizzano venerdì 4 ottobre l’evento Match it now.

Possono iscriversi coloro che hanno dai 18 anni ai 36 non compiuti, con peso corporeo superiore a 50 chili. La giornata prevede la possibilità di iscriversi al registro donatori e anche donare sangue dalle ore 7.30 a mezzogiorno. Coloro che vogliono solo iscriversi possono accedere al SIT Galliera dalle 7.30 alle 16.30 (padiglione D, via Mura delle Capuccine 14).

Le cellule staminali contenute nel midollo osseo possono curare i pazienti affetti da leucemie, linfomi,mielomi, disordini congeniti all’età pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e tumori solidi.

Quando non è possibile individuare un donatore compatibile all’interno della famiglia del paziente, i medici interrogano il Registro italiano Donatori di midollo osseo (IBMDR), un database che raccoglie tutti i donatori volontari di cellule staminali emopoietiche. La compatibilità tra donatore volontario e ricevente è molto rara, nell’ordine di 1 su 100mila.

“Match it now” prenderà luce e colore nelle principali città italiane che hanno risposto positivamente all’appello degli organizzatori per illuminare un edificio o monumento rappresentativo. Anche Genova, il 4 ottobre, vedrà Palazzo Ducale e la fontana di Piazza De Ferrari illuminate di arancione per l’evento dedicato alla donazione di midollo osseo.