Oggi sperimentazione spiagge libere ok, prenotazioni da fuori regione per prossimo weekend

Un po’ per il cielo nuvoloso di oggi, un po’ per il blocco ancora in vigore fino a mercoledì 3 giugno con le regioni limitrofe, durante la giornata non si è registrato il pienone nelle spiagge genovesi e della Riviera.

In ogni caso, l’esperimento della gestione delle spiagge libere con app e nuove regole è andato piuttosto bene.

Qualcuno, nonostante le critiche ai sacchi di juta sistemati come segna posti sull’arenile divenuto patrimonio dell’Unesco, ha azzardato che la scelta potrebbe servire per evitare la ressa degli scorsi anni.

Il banco di prova si avrà domani o, meglio, nel prossimo weekend per il quale sono giunte centinaia di prenotazioni per case in affitto e stanze in albergo di turisti provenienti da fuori regione.