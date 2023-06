Oggi alle ore 18 all’aperto davanti alla Libreria Ubik la scrittrice Sabina Guzzanti

Oggi alle ore 18 davanti alla Libreria Ubik Sabina Guzzanti presenta il romanzo “ANonniMus Vecchi rivoluzionari contro giovani robot

Introduce RENATA BARBERIS A cura della Libreria Ubik e del Comune di Savona

Il progresso tecnologico avanza spedito, la popolazione invecchia e non gli sta dietro. Per questo Laura Annibali, una mezza genia nel campo informatico, ha deciso di fondare una no-profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili, mettendo così contro tutti: colleghi, finanziatori, amici…

Ironico, profetico, illuminante: così si può definire il nuovo romanzo di Sabina Guzzanti (regista, sceneggiatrice e attrice, conosciuta per molti programmi satirici televisivi tra cui “Avanzi”, “Tunnel”, “Pippo Kennedy Show” e per aver scritto numerosi film come “Viva Zapatero!”, “Draquila”, “La Trattativa”). Il libro è una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spicca l’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Facendo propria la lezione dei grandi autori della fantascienza distopica, da Huxley a Dick, la Guzzanti si conferma una narratrice unica e originalissima, capace di reinventare il genere con idee impreviste e irresistibili, e di far riflettere, con ironia e intelligenza, sulle grandi questioni dell’oggi e sul domani che ci attende.