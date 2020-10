Offesa alla Santelli, possibile provvedimento disciplinare per la Castellaro

Un possibile provvedimento disciplinare è in arrivo per Paola Castellaro, l’insegnante e attivista del M5s, che in un post aveva definito “mafiosa” Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria morta per tumore giovedì scorso.

“Nella giornata odierna sono pervenute a questa istituzione scolastica decine di telefonate e di e-mail di sdegno e di protesta nei confronti di una docente. Tale docente, titolare di insegnamento presso questo liceo, sul suo profilo Facebook personale ha commentato in maniera a dir poco offensiva e denigratoria la scomparsa del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Jole Santelli. Il Liceo statale Sandro Pertini prende le distanze da tale esternazione della docente, censurandola duramente e comunicando che ha già avviato tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata”. A scriverlo in una nota ufficiale il Liceo statale Sandro Pertini di Genova, dove insegna Paola Castellaro, la professoressa e attivista M5s, che su Facebook aveva scritto una frase choc esultando per la morte di Jole Santelli.

L’insegnante, dopo aver saputo della scomparsa della presidente della Regione Calabria, aveva scritto su Facebook”Evvai! Una mafiosa di meno!”. Il commento era stato poi rimosso dal suo profilo che attualmente non risulta più essere su Facebook.

Contro Castellaro ieri avevano preso posizione vari esponenti del M5S. La docente era stata candidata alle comunali e aveva partecipato alle primarie per le Europee.

Tosi: Santelli ha dimostrato forza e coraggio, esternazioni Castellaro non sono del M5S