Nuovo ventilatore polmonare a disposizione del Villa Scassi

Nuovo ventilatore polmonare portatile per la Rianimazione del Villa Scassi

Un nuovo ventilatore polmonare è a disposizione della Rianimazione del Villa Scassi grazie all’iniziativa della Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Cristo in Italia” e di ALDEA Onlus. Lo strumento, portatile, è utile in fase di svezzamento respiratorio o di primo trattamento dell’insufficienza respiratoria cronica sia in terapia subintensiva sia in Pronto Soccorso. In allegato alcuni scatti della consegna alla presenza del Pastore Calogero Sorce.