Nuovo singolo per la band finlandese Electric coffee Machine

E’ uscito il nuovo singolo della Band finlandese ECM Electric Coffee Machine, si intitola Wings of Freedom ed è disponibile online.

Il brano è intitolato Wings of Freedom, e come tematica affronta un tema molto attuale e delicato: la libertà nel senso più ampio del termine. Un brano contro ogni forma di violenza. Un brano che parla dell’uguaglianza di tutti i popoli ed un grido di speranza per le generazioni future.

Come sound ci troviamo in un pop/rock con tipiche sfumature nordiche e con più di qualche richiamo al sound dei The Cranberries.

ECM – Electric coffee Machine è una band finlandese guidata dalla splendida voce di Mikaela Mansikkala.

Wings of Freedom è il secondo singolo che segue il successo del precedente brano (Broken), che ha avuto un buon riscontro radiofonico in Spagna e Finlandia, ed anticipa il prossimo singolo (Stella) in uscita il 20 Marzo.