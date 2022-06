Nuovo singolo per Ditonellapiaga. In uscita oggi “Disco (I Love It)” e continua il suo Camouflage Tour in giro per tutta l’Italia.

A poco più di quattro mesi dall’uscita del suo acclamato album d’esordio Camouflage, dopo aver fatto saltare in piedi la platea sanremese e innamorare il pubblico italiano con la sua Chimica, nel pieno di un tour che la sta portando su e giù per la Penisola, esce oggi 24 giugno Disco (I Love It), il nuovo singolo di Ditonellapiaga per Dischi Belli/BMG Italy.

https://Ditonellapiaga.lnk.to/Disco_ILoveItPR

Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, il nuovo brano canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea.

E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un disco dei tardi anni ‘70, le mani si perdono fra le ‘onde’ del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al cuore.”

Disco (I Love It) è una stilosissima traccia dai chiari riferimenti disco funk che si fondono però con le eleganti sonorità del contemporary r&b americano.

Un pezzo tutto costruito sul refrain e su quella voglia matta di mettere un disco, che sia per placare la nostalgia o per ballare fino a salutare il sole che nasce.

Intanto, prosegue l’esplosivo Camouflage Tour organizzato da Magellano Concerti, cui si aggiungono di continuo nuove date in tutta Italia:

il 3 luglio ad Appignano del Tronto (AP) per il Rural Art Fest, il 5 luglio ad Arezzo per Men/Go Music fest, il 13 luglio a Collegno (TO) per il Flowers Festival, il 15 luglio a l’Aquila per Pinewood Festival, il 23 luglio a Genova per Balena Festival, il 28 luglio a Castiglione del Lago (PG) per Lacustica, il 30 luglio a Napoli per Palazzo Reale Summer Fest, il 31 luglio a Corigliano d’Otranto (LE) per SEI Festival, il 13 agosto ad Alcamo (TP) per Alcart Festival, il 20 agosto a Milo (CT) al Teatro Lucio Dalla, il 24 agosto a Empoli per Beat Festival, il 26 agosto a Brescia per la Festa di Radio Onda D’urto, il 2 settembre a Cella Monte (AL) per Jazz:Re:Found, il 3 settembre a Galzignano Terme per Musica Tra le Nuvole (Anfiteatro del Venda), il 10 settembre a Bergamo per NXT Station, l’11 settembre ad Alghero (SS) per Alghero Spotlight Festival, il 12 settembre a Milano per Spaghettiland e il 16 settembre a Roma per lo Spring Attitude Festival.

stasera Ditonellapiaga sarà ospite a Macerata di Musicultura 2022, mentre domani sabato 25 giugno si esibirà a PARTY LIKE A DEEJAY, la festa di Radio Deejay, al Parco Sempione di Milano.

https://www.magellanoconcerti.it/tour/48/ditonellapiaga-camouflage-il-tour