Nuovo singolo della band dei Messer DaVil

Il videoclip è impreziosito dall’atteso ritorno all’animazione del regista e illustratore savonese, apprezzato in tutto il mondo, Rino Alaimo

Lo sceneggiatore albenganese Davide Aicardi, noto per i suoi lavori su Topolino, Camera Cafè e sulla serie animata delle Winx, e l’illustratore e regista Savonese Rino Alaimo, famoso per i suoi libri The Boy Who Loved The Moon, Like A Shooting Star, Princesse Du Ciel, tradotti in 8 lingue, tra cui il cinese, e adottati nelle scuole e negli asili di Taiwan come libri di testo, hanno unito le forze per la produzione del nuovo videoclip dei MESSER DAVIL, la band nella quale Aicardi milita come chitarrista.

QUELLO CHE PROTEGGIAMO, il terzo singolo tratto dal concept album La Sindrome Di Stoccolma, è una ballad elettronica che parla dell’amore universale, quello che ogni uomo e donna provano per le piccole e grandi cose che proteggono ogni giorno, quelle per le quali lottano e aprono gli occhi alla mattina.

Il video, lanciato in anteprima nazionale sabato 14 marzo, dalla piattaforma Cultura Pop di Tom’s Hardware Italia, è composto da due parti: una in live action, diretta da Davide, e l’altra animata, diretta da Rino. Entrambe gli autori hanno scritto, diretto e montato dando vita a una sequenza di immagini poetica ed evocativa, ma allo stesso tempo potente sia visivamente che nel significato.

Il giovane protagonista della storia, interpretato nella parte live action dal bravissimo Pietro Lamberti, un giorno vede una stella cadente passare davanti alla sua finestra e, senza domandarsi minimamente se la cosa sia possibile o meno, si lancia immediatamente fuori di casa per recuperarla e rimetterla al suo posto.

Sogno e fantasia spingono le motivazioni di questo piccolo avventuriero che riuscirà nella sua missione dopo non poche visionarie vicissitudini.

Un invito a lottare sempre per le cose importanti della vita e a proteggere fino in fondo quello che si ama veramente, senza scordarsi mai del valore dei sentimenti, indipendentemente verso chi o cosa siano rivolti.

Questo è il primo lavoro che Davide e Rino, conosciutisi alla Visual School, scuola di Arti Grafiche e Audiovisive di Albenga, dove sono entrambe docenti, fanno insieme, ma visto il risultato artistico ottenuto si spera che presto i due tornino a collaborare.