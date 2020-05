Nuovo Ponte di Genova, in corso trasporto eccezionale: strade chiuse a tratti

E’ in corso di svolgimento l’ultimo trasporto eccezionale per il nuovo ponte di Genova.

Per completare le saldature in quota sull’impalcato sopra via Fillak, si rende necessaria la chiusura della via questa sera dalle ore 20.00 fino a cessate esigenze, probabilmente presumibilmente fino alle ore 03.00 di venerdì 15 Maggio. Sarà presente sul posto il personale di PerGenova per le operazioni di chiusura con il supporto della Polizia Locale.

Il convoglio è partito dal molo Spinelli, per percorrere tutta la strada, attraversare il Campasso ed arrivare in via Fillak.

Sul posto a tratti e, regolato dalla Polizia Locale, vige il divieto di sosta e di transito.