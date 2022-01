Nuovo furto di carciofi ad Albenga, nel campo della Società Agricola Enrico & Lanzalaco in Regione Bagnoli, una storia purtroppo già vista

Nuovo furto di carciofi ad Albenga, un centinaio i capolini che sono stati tagliati e portati via.

Una storia, purtroppo, già vista. Nel 2018 il furto fu ancora più grave. Il periodo sempre lo stesso: in questo periodo i carciofi sono autentiche primizie e rappresentano un ricavo importante per aziende come la Società Agricola Enrico & Lanzalaco.

“ Ce ne siamo accorti questa mattina – sottolinea la titolare Pinuccia Enrico -. La tecnica è sempre la stessa. Con un furto di questo tipo si mette a repentaglio buona parte della stagione per un’azienda come la nostra. Proprio oggi dovevamo fare una consegna importante, è saltata.

Così come dovremo rinunciare alle prossime.

Ribadiamo che i carciofi così tagliati non sono facilmente commerciabili, possono andare solo a specifici destinatari. Chi compra può ben capire che sono prodotti rubati e che dietro quel furto c’è un danno ingente per aziende che lavorano sul territorio”.

Per ora, in base ai dati in possesso di Cia Savona, sembra trattarsi di un caso isolato.

“ Stiamo approfondendo quanto è successo e monitorando la situazione nelle diverse zone.

Dovessimo avere altre segnalazioni faremo immediatamente una segnalazione alle autorità competenti – sottolinea Osvaldo Geddo, direttore di Cia – Agricoltori Italiani Savona -. Con la Società Agricola Enrico & Lanzalaco vedremo cosa è possibile fare per limitare i danni di questo furto ed evitarne di nuovi”.