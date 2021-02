Nuovo EP per Paterlini, il pianista da 100milioni di stream

In uscita domani “Life”, il nuovo EP di Fabrizio Paterlini, il pianista italiano più ascoltato ad Hollywood con oltre 100milioni di stream nel mondo e 600mila ascoltatori mensili su Spotify.

Stile neoclassico, animo rock, mente digitale…

Domani, venerdì 19 febbraio, esce in streaming e in digitale “LIFE” (Memory Recordings/licenza esclusiva Believe), il nuovo EP del pianista e compositore mantovano FABRIZIO PATERLINI, che con oltre 100 milioni di stream nel mondo e 600 mila ascoltatori mensili su Spotify ha portato la musica classica Made in Italy in tutto il mondo, arrivando a conquistare anche Hollywood!

https://fabriziopaterlini.bfan.link/life

Scritto e prodotto da Fabrizio Paterlini, “LIFE” è un EP di 6 tracce dalle atmosfere sognanti e malinconiche, che riflettono la dimensione più intima dell’universo musicale dell’artista. L’EP rappresenta la prima parte di un progetto discografico più ampio, “LifeBlood”, che vedrà la luce in primavera.

«LIFE è una suite di sei intimi brani per pianoforte solo, composti tra il 2019 e il 2020 – dichiara Fabrizio Paterlini – Alcuni di essi sono stati scritti mentre ero in tour: la traccia di apertura, “Solitude”, è in realtà un’improvvisazione che ha trovato la sua forma finale mentre ero ad Utrecht, nei Paesi Bassi, mentre “White Forest” è stata ispirata dalla bellezza della città russa di Kazan. Tutta la musica è stata originariamente composta e registrata nel mio studio di casa, sul mio pianoforte verticale feltrato, ma volevo registrare la versione finale di questi brani su un pianoforte a coda, come faccio di solito. Così ho deciso di mettere il feltro ancora una volta al pianoforte a coda come nel mio ultimo progetto “Transitions”: il suono potente del pianoforte a coda diventa improvvisamente morbido, intimo e fragile e, per me, è una gioia da ascoltare»

Questa la tracklist di “LIFE”: “Solitude”, “White Forest (in Kazan)”, “Lifeblood”, “Summer Sketch”, “Obsession”, “The Healing Power Of Symmetry”.

Vera e propria eccellenza italiana e artista orgogliosamente indipendente, Fabrizio Paterlini ha portato la sua musica in tutto il mondo, raggiungendo persino Hollywood.

Lo scorso novembre, infatti, la star del cinema Chris Evans (“Capitan America” nei film della Marvel legati alla saga degli Avengers) ha condiviso sui social un video in cui si esercitava a suonare al pianoforte “Rue des Trois Frères”, una composizione di Fabrizio Paterlini che l’attore ha definito «uno dei suoi brani preferiti». Rilanciato da siti e media italiani e internazionali (tra cui People e Huffington Post UK), in poco tempo il video è diventato virale, generando una grandissima attenzione sull’artista mantovano. Qualche settimana prima, inoltre, anche il fratello di Chris, Scott Evans, aveva pubblicato un video sui propri social con un brano di Paterlini in sottofondo.

Artista trasversale e multiforme, Fabrizio Paterlini è anche produttore e talent scout: nel 2016 ha fondato la sua etichetta Memory Recordings per promuovere il talento degli artisti emergenti. Ha inoltre in programma una serie di masterclass e corsi di pianoforte che terrà in giro per il mondo.

Fabrizio Paterlini è un pianista e compositore italiano di Mantova, dove attualmente vive insieme alla sua famiglia. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo album per piano solo “Viaggi In Aeromobile”, che include il brano “Soffia La Notte” da circa 38 milioni di stream su Spotify. Da allora la sua musica ha iniziato a viaggiare per tutto il mondo. Negli ultimi due anni è stato in tour in Europa, toccando città come Londra, Berlino e Madrid e registrando sold out in tutte le principali città della Russia. Attualmente ha in programma un tour in Cina in ottobre. Artista orgogliosamente indipendente, nel 2016 ha fondato la sua etichetta Memory Recordings, con l’intenzione di mettere al servizio degli altri musicisti la sua esperienza.