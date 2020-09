Nuovi Mondi Festival 2020 Valle Stura

Dal 19 al 27 settembre a Valloriate, sta per partire il coraggioso Viaggio del “Nuovi Mondi” Festival 2020 in Valle Stura

Valloriate e la Valle Stura torneranno a fare da palcoscenico al “Nuovi Mondi” Festival. Il titolo scelto per la più coraggiosa delle nove edizioni del più piccolo festival di montagna del mondo è “In Viaggio”, denominatore comune delle storie dei tanti ospiti e dei film in concorso, ma anche del pubblico e della montagna, da sempre musa ispiratrice di un evento nato nel 2012 come film festival. Se le restrizioni imposte dal Covid-19 hanno impedito l’arrivo di alcuni ospiti dall’estero e limitato il numero di posti disponibili ai singoli eventi, il cartellone dell’evento si presenta più ricco che mai, tanto che la durata del festival si è allungata rispetto agli anni scorsi. Il “Nuovi Mondi” Festival 2020 è un evento organizzato dall’associazione culturale Kosmoki e dal Comune di Valloriate, con il sostegno della Regione Piemonte, Fondazioni CRT e CRC, Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il consorzio Valle Stura Experience e con l’Unione Montana Valle Stura, nell’ambito di Open Cinema, con Montura come main sponsor e Garelli Automobili come sponsor. Tutte le info e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.nuovimondifestival.it e sulla pagina Facebook ufficiale del Nuovo Mondi Festival.