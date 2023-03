Nuovi cassonetti Amiu, De Benedictis: criticità nelle zone collinari di Genova

Ieri in consiglio comunale a Genova si è discussa l’nterpellanza del consigliere di Fratelli d’Italia Francesco De Benedictis sulla “Sostituzione dei vecchi cassonetti dei rifiuti”.

“Nella nostra città – ha spiegato De Benedictis – è in corso da parte di Amiu una progressiva sostituzione dei vecchi cassonetti dei rifiuti con altri di nuova generazione.

Questo comporta alcune criticità, come lo spostamento di alcune sedi dei contenitori soprattutto nelle zone collinari (in particolare nella zona di via Trossarelli e nelle creuze limitrofe), che costringe molti utenti spesso anziani a dover conferire i rifiuti nei cassonetti posizionati molto più distante rispetto alle precedenti postazioni.

Con questo atto ho interpellato sindaco e giunta per conoscere i programmi relativi alla sostituzione dei cassonetti e le azioni volte al superamento delle criticità in merito”.

“Abbiamo proceduto – ha risposto l’assessore comunale Matteo Campora – partendo dalla Valbisagno al posizionamento di questo nuovo sistema bilaterale che sta dando buoni risultati sulla differenziata, la quale supera qui il 50%.

Tutti i nuovi sistemi necessitano di un po’ di tempo perché devono essere capiti. Molti anziani ritengono, ad esempio, che questo sistema sia molto più agevole perché l’aperura risulta più semplice rispetto ai cassonetti precedenti.

Dobbiamo aumentare, sicuramente, la comunicazione e spiegare ai cittadini il funzionamento dei nuovi cassonetti. Per questo abbiamo previsto nei mercati il posizionamento di alcuni cassonetti atti a spiegare il corretto utilizzo.

Per quanto riguarda l’organico, i nuovi cassonetti sono a prova di cinghiale. Quindi non potranno essere rovesciati e questo sta ovviando il problema in molte zone come ad esempio Santa Tecla.

L’altro elemento su cui stiamo lavorando è relativo ai sacchetti abbandonati. Amiu sta attivando alcune squadre per pulire i sacchetti a terra. Sono convinto che i cittadini riusciranno ad utilizzare bene questo sistema innovativo, da parte nostra ci sarà pieno aiuto per le persone che hanno difficoltà”.