Nuovi appuntamenti insieme ai Trilli. In attesa del tour estivo ecco che riprendono gli eventi con il gruppo genovese.

Nuovi appuntamenti insieme ai Trilli, tra musica e libri.

Ripartono gli appuntamenti con il gruppo folk dialettale dei Trilli in attesa del tour estivo.

Sabato 23 aprile alle ore 17:00

Presentazione del libro “I Trilli: il cuore di Genova” presso il Centro Culturale Pegliese a Genova Pegli in collaborazione con la Pro Loco.

Il libro, pubblicato lo scorso giugno per Erga Edizioni, ricorda la storia del famoso e indimenticabile duo composto negli anni ’70 da Giuseppe Zullo, in arte Pippo, e da Giuseppe Deliperi, in arte Pucci,

e contiene molti aneddoti e storie di vita della famiglia Zullo attraverso il racconto di Vladi oltre a più di ottanta testimonianze di personaggi famosi che hanno voluto lasciare un loro ricordo per Pippo e Pucci, fra i quali Antonio Ricci, Cristiano De Andrè, Piero Cassano, Roberto Mancini e molti altri.

Ad accompagnare la giornata ci saranno la musica, le proiezioni filmate e le parole di Vladi che sarà accompagnato da due dei suoi musicisti, Alberto Marafioti alle tastiere e Valeria Saturnino al violino. L’ingresso è libero.

Domenica 24 e Lunedì 25 aprile

I Trilli in versione acustica saranno i protagonisti musicali della Festa di Primavera organizzata dal Dopolavoro Ferroviario Genova di Rivarolo con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio V Valpolcevera.

L’appuntamento è per entrambi i giorni intorno alle 15:00 presso l’arena del DLF, in via Roggerone 8.

La festa proseguirà tutto il giorno con street food, tradizione genovese, musica e attività per grandi e piccini.

Vladi sarà accompagnato musicalmente dai chitarristi Davide e Alessandro De Muro.

Giovedì 28 aprile alle ore 15:00

Presentazione del libro “I Trilli: il cuore di Genova” presso il Cinema Albatros di via Roggerone a Genova Rivarolo.

L’evento è realizzato in collaborazione con Coop Liguria e Dopolavoro Ferroviario Genova. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti!