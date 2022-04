Fuori domani il nuovo album di Biondo. Si chiama “3:33” ed è anticipato dal singolo “Tutto sbagliato” di cui è online il videoclip.

Fuori domani il nuovo album di Biondo che rappresenta il racconto di una svolta sia personale che artistica.

Esce domani, venerdì 22 aprile, “3:33” (distribuzione Ada Music Italy – ), il nuovo album di BIONDO, che è stato anticipato dai singoli “Garçon” (feat. Shade), “Non 6ento nada” (feat. Paris Boy) e “Tutto sbagliato”.

“Tutto sbagliato” è anche un video, disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vXG4rWiZZxc. Il videoclip, diretto da Edoardo Novati, rispecchia con semplicità e delicatezza la storia di questo brano, nato chitarra e voce, in cui Biondo si racconta per la prima volta in maniera intima e diretta.

“3:33” è il disco che segna il ritorno di Biondo, a cinque anni di distanza dal precedente album “Ego” e rappresenta per l’artista il racconto di una svolta sia personale che artistica. “3:33”, come racconta proprio il brano “Garçon” che ha fatto da apripista a questo nuovo progetto discografico, è il simbolo del percorso di crescita umano e musicale, il passaggio di Biondo da “garçon” (ragazzo) a “uomo” e anche dell’evoluzione musicale dell’artista. In “3:33”, Biondo infatti, gioca e sperimenta diversi generi, mescolandoli tra di loro e andando oltre alla comfort zone delle sue radici hip hop/ r&b.

“3:33” è composto da dieci inediti e la versione acustica di un brano contenuto in “Ego”. Questa la tracklist del disco: “Tutto sbagliato”, “Non 6ento nada” (feat. Paris Boy), “Gioco”, “Garçon” (feat. Shade), “20 novembre”, “Falling Down”, “Milano Taxi (feat. Sac1)”, “Tempo”, “3:33” (feat. Miska), “Ultimo ballo”, “Vodka” (Unplugged version).

Biondo

Pseudonimo di Simone Baldasseroni, è un cantante e attore romano, classe 1998. Dopo aver partecipato alla diciassettesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, pubblica il suo primo album “Deja vu”, debuttando in seconda posizione nella Classifica FIMI Album e successivamente conquistando il disco d’oro.

Dal disco viene estratto il singolo “Roof Garden”.

A fine 2018 pubblica il suo secondo album “Ego” e a febbraio 2019 si esibisce insieme a Sergio Sylvestre e Einar al Festival di Sanremo.

Biondo è un artista versatile e ha all’attivo alcuni film e partecipazioni a serie televisive, tra cui: “Siamo solo piatti spaiati”, regia di Mattia Riccio (2019) – Amazon Prime; “È per il tuo bene”, regia di Rolando Ravello (2020) – Amazon Prime; “Crazy for Football – Matti per il calcio”, regia di Volfango De Biasi – (2021) – Rai Uno; “Che Dio ci aiuti”, regia di Francesco Vicario, episodio 6×06 (2021) – Rai Uno.

Ha collaborato con diversi e prestigiosi brand internazionali, quali Dolce&Gabbana, Dior, Prada, Tommy Hilfiger, Philip Plein, Tods, Paco Rabanne, Coca Cola Huawei, Fanta, Golden Goose. È anche autore dell’autobiografia “Non solo EGO” (Mondadori Electa, marzo 2021). A cinque anni di distanza dall’ultimo album, torna nel 2022 con “3:33”, anticipato dai brani “Garçon” (feat. Shade), “Non 6ento nada” (feat. Paris Boy) e “Tutto sbagliato”.