Nuova stazione di ricarica Enel X a Brugnato

Installata a Brugnato una nuova stazione di ricarica Enel X. La pole station contribuirà allo sviluppo della mobilità sostenibile in tutta la Val di Vara.

Prosegue il piano di sviluppo targato Enel X per garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare, e Brugnato è una delle protagoniste verso una mobilità sostenibile a zero emissioni.

È infatti appena terminata l’installazione una infrastruttura di ricarica Juice Pump, posizionata in Piazza Martiri – una zona strategica per il comune – e dotata di due punti di ricarica utilizzabili contemporaneamente.

Il protocollo di intesa siglato tra Enel X e l’Amministrazione Comunale di Brugnato prevede che la società del Gruppo Enel si occupi dell’installazione, dell’attivazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica, senza alcun costo per il comune.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia Enel X per aver individuato in Brugnato un luogo idoneo all’installazione di ricarica elettriche che permetteranno una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti – afferma Corrado Fabiani, Sindaco di Brugnato. Con questa iniziativa inizia un percorso virtuoso che interessa non solo il nostro comune ma un’area territoriale vasta che potrà beneficiare di queste colonnine di ricarica per veicoli elettrici. È nostro compito dare risposte concrete ad una condivisibile richiesta di qualità ambientale incentivando anche una mobilità sostenibile affinché il nostro territorio comunale e tutta la Val di Vara sia sempre di più un luogo incontaminato”.

Enel X mette anche a disposizione dei possessori o degli utilizzatori di mezzi elettrici la app JuicePass, l’innovativo servizio di ricarica che offre un’interfaccia unica per ricaricare l’auto in ambiente domestico o lavorativo, nonché su una rete di migliaia di punti di ricarica pubblici in Italia e in numerosi Paesi europei, grazie all’accordo di interoperabilità recentemente siglato con gli operatori IONITY e SMATRICS.

“Enel X – sottolinea Chiara Bronco, Responsabile Marketing and Sales e-mobility di Enel X – è protagonista della rivoluzione della mobilità elettrica grazie ad un importante piano nazionale che offrirà una copertura capillare su tutte le regioni italiane. La nuova stazione di ricarica appena installata renderà Brugnato, e tutta la valle, all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità”.

L’installazione dell’infrastruttura di ricarica rientra nel Piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nell’installazione di 28mila punti di ricarica entro il 2022. Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso l’installazione di stazioni di ricarica a 22kW (quick), stazioni a 50kW (fast), stazioni fino a 350kW (ultrafast) – è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia.

Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di demand response, con circa 6 GW di capacità totale, e 124 MW di capacità di stoccaggio installata in tutto il mondo, oltre a circa 175.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili a livello globale. Attraverso l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell’energia, i servizi finanziari e la mobilità elettrica, Enel X fornisce a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza, basato sui principi della sostenibilità e dell’economia circolare. L’obiettivo è quello di fornire alle persone, alle comunità, alle istituzioni e alle aziende un modello alternativo, nel totale rispetto dell’ambiente, e capace di integrare l’innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione è realizzata per trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.

