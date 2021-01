Nuova data per il concorso mascotte del Campionato di Pesto Genovese

Spostata all’8/02 la data di scadenza del concorso “Pestochampionship Mascot” atto ad individuare una mascotte per il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio

Per ragioni organizzative la data ultima di consegna degli elaborati grafici del concorso per l’individuazione di una mascotte che rappresenti il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio è stata spostata a lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 24.00.

I concorrenti avranno così un tempo maggiore per definire le proprie proposte creative anche in considerazione che la partecipazione è aperta, oltre a professionisti grafici e designer, anche gruppi scolastici se rappresentati da un interlocutore maggiorenne.

Al momento si conferma che la premiazione avverrà durante la finale del 20 marzo 2021 tenuto conto delle modalità di sicurezza antivirus attualmente in corso di verifica e salvo diverse disposizioni derivanti dall’andamento della pandemia.

Il Concorso, organizzato dal Comune di Genova (Assessorato al commercio, artigianato, tutela e sviluppo vallate, grandi eventi e centro storico) con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova e dell’Associazione Culturale Palatifini, prevede un premio per il vincitore pari a 2.500 Euro.

Per maggiori informazioni:

valorizzazionecommercio@comune.genova.it

relazioni.esterne@ge.camcom.it

segreteria@pestochampionship.it

Ecco il link per il concorso:

https://smart.comune.genova.it/mascotte-pesto

Presenti anche sulla pagina Facebook Qui