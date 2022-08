Nuoto e pallanuoto – “Camp” ok al Lerici

Lerici – “Successone” del tradizionale “camp” estivo di pallanuoto e nuoto sincronizzato organizzato e ospitato, alle piscine lericine “Cicci Rolla”, dalla Ssd Lerici Sport. Hanno partecipato una settantina fra ragazzi e ragazze, alloggiati in parte agli agriturismi locali “La Rosa Canina” e “I Lecci” e in parte al camping River di Ameglia, provenienti da tutta Italia…al punto che le iscrizioni avevano dovuto essere bloccate un mese abbondante prima.

Per quanto concerne la pallanuoto, alternati allenamenti in piscina a partite nel campo montato in mare sotto al Castello di Lerici, col coordinamento di: Andrea Pisano, per 11 anni nazionale italiano di pallanuoto con 300 presenze, la partecipazione a 2 Olimpiadi, a 3 Mondiali con un 2.o posto e a 5 Europei con 2 terzi posti (da allenatore una Coppa Len e 11 titoli italiani giovanili); Mario Sinatra che in campo pallanuotistico femminile vanta nel proprio bagaglio uno scudetto, una Coppa Len e 17 scudetti a livello giovanile, infine Andrea Sellaroli odierno allenatore del Lerici Sport in Serie B e 6 volte scudettato in ambito giovanile.

Il nuoto sincronizzato, con l’azzurro Nicolò Ogliari come ospite d’onore, è stato coordinato da Anna Bonito, allenatrice di nuoto sincronizzato della Rn Florentia con 20 Campionato Italiani Assoluti alle spalle, insieme a Victoria Poles. Prima della chiusura le ragazze hanno eseguito un saggio davanti al pubblico.

Effettuata altresì escursione in battello da Lerici all’Isola Palmaria.