Notte bianca a Sestri Levante il 28 luglio

Giovedì 28 luglio, Sestri Levante si prepara a ospitare la Notte Bianca organizzata da Regione Liguria che porterà nella città dei due mari una talk e un concerto con Roberto Vecchioni, uno spettacolo di youtuber e un dj set.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Questo il programma della serata: alle 19, appuntamento in piazzetta Matteotti, di fronte al palazzo comunale, con l’incontro – intervista di Roberto Vecchioni, che dialogherà con il giornalista Renato Tortarolo.

Alle 21 ci si sposta in Baia delle Favole, sulla spiaggia dei Balin, dove il palco sull’arenile ospiterà lo spettacolo degli youtuber Awed e i Pantellas; a seguire l’attesissimo concerto di Roberto Vecchioni, in calendario per le 22. Chiuderà la serata il dj set di Radio Babboleo, a partire dalla mezzanotte.

L’apertura dell’area del concerto è prevista per le 19: si ricorda che non è possibile introdurre vetro, sdraio, lettini, ombrelloni e attrezzature simili.

La grande presenza di pubblico attesa per l’evento ha indotto l’amministrazione comunale a definire un sistema controllato di accessi al lungomare e un servizio di navetta gratuito per raggiungere la sede dell’evento.

Nello specifico l’accesso al lungomare con veicoli sarà limitato a chi deve raggiungere la propria abitazione, la struttura presso la quale soggiorna o le attività di ristorazione, a partire dalle 20,30 del 28 luglio e fino alle 2 del 29 luglio. Al contempo, a partire dalle 14 del 28 luglio e fino alle 6 del 29 luglio, sarà vietata la sosta di moto e motorini nei pressi dell’aiuola di fronte alla spiaggia dei Balin, per consentire un arrivo e un deflusso sicuri del pubblico.

Il Comune di Sestri Levante, con la collaborazione di Mediaterraneo servizi e di AMT, ha poi organizzato un servizio di navetta per raggiungere il centro: la stessa sarà attiva dalle 19 alle 21 di giovedì 28 luglio e dalla mezzanotte alle 2 del 29 luglio e collegherà il parcheggio nei pressi dell’uscita autostradale, quello accanto al campo Sivori e quello dell’ospedale con il centro. La navetta toccherà i tre parcheggi e arriverà in piazza S. Antonio. Il ritorno seguirà lo stesso tragitto, all’inverso.

Inoltre per consentire una piacevole fruizione del concerto anche alle persone con disabilità sarà allestita un’area dedicata in prossimità dei campi da beach volley, accessibile a partire dalle 20. In considerazione della possibilità di una importante affluenza all’evento, sarà necessario prenotare il posto all’interno dell’area contattando il numero verde 800 911 778.