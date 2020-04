Non solo Sestri, ore 9.30 via Rolando: coda al Caf. No appuntamento in ordine alfabetico

“Caf via Rolando questa mattina 9.30 situazione a dir poco imbarazzante”.

E’ il commento di una nostra gentile e attenta lettrice, che ringraziamo per il contributo, pubblicata stamane sulla pagina fb di Liguria Notizie.

L’immagine mostra la gente per strada a Genova Sampierdarena.

“Vicino – ha spiegato la lettrice – c’è la farmacia quindi code che si sommano e gente che non mantiene le distanze.

Bisogna trovare un altro metodo per il CAF sia per noi che per gli operatori che lavorano in questa situazione.

Io farei come per le pensioni: appuntamenti in ordine alfabetico”.