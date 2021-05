Noli, cade e si infortuna: portata in elicottero al Santa Corona

Ieri pomeriggio una donna è caduta in una zona sopra Noli e si è infortunata. E’ successo su un sentiero nella zona della Grotta dei Falsari, tra Noli e Varigotti.

Sul posto sono intervenute a terra le squadre del Soccorso alpino, l’elisoccorso dei vigili del fuoco e la Croce Bianca di Spotorno.

La donna ha rimediato una frattura della tibia sinistra.

In seguito alle difficoltà dei soccorritori di spostare la donna per il trauma e per la zona impervia, dopo le prime cure a terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha trasportato la donna al Santa Corona di Pietra Ligure dove è stata ricoverata in codice giallo.