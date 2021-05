Chiavari, scooter a terra in centro: grave ventenne

Ieri, 30 maggio, si è verificato un grave incidente nel centro di Chiavari all’incrocio fra via Gagliardo e via Vinelli.

Intorno alle 20.30 la giovane viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause in via di accertamento, si è schiantato contro un’auto.

La giovane è stata soccorsa dai militi della Croce Verde di Chiavari e dal medico del 118.

Viste le gravi condizioni è stata intubata e trasferita al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri che hanno avviato indagini e rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.