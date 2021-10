No Green pass | Stefano Puzzer a Genova insieme ai portuali – Video

Oggi a Genova in piazza Matteotti, insieme a portuali genovesi del C.L.P.G e del terminal Psa di Pra’, c’erano anche i portuali triestini con la loro persona simbolo: Stefano Puzzer.

Dopo l’accordo siglato tra i portuali genovesi del del C.L.P.G e quelli triestini del Coordinamento 15 ottobre, Puzzer ha parlato ai presenti.

“Oggi – ha dichiarato Stefano Puzzer nel suo intervento in piazza – per me è una giornata speciale, sapere che i portuali di Trieste e Genova iniziano un percorso insieme in tutti i porti italiani e dare una mano a tutto il popolo bloccando l’economia. L’economia, non la nostra, ma di chi pensa di comandare il paese e che ha perso la visione della realtà., quella delle famiglie, dei problemi reali, dei nostri figli”.

I portuali insieme a semplici cittadini e studenti hanno poi dato vita alla manifestazione con corteo contro il Green pass obbligatorio. (Video Cub Genova via Savona e Cub Trasporti via Odero).