No green pass | Flash mob in piazza della Vittoria, corteo a Caricamento

Doppia manifestazione dei No Green pass oggi a Genova. Il primo con inizio alle 14 in piazza della Vittoria organizzato da Giustizia Sociale in collaborazione con il Coordinamento resistenza Genova (Cub, Confederazione Unitaria di Base Genova; CLPG, Coordinamento Lavoratori Portuali Genova), un vero e proprio flash mob: “L’universo chiama, Genova risponde, lo spettacolo deve continuare”.

A partire dalle 14 sull’argomento “covid, vaccinazioni e Green pass”, parleranno l’avvocato Linda Corrias, l’attrice Manuela Valenti, la farmacista Silvia Arcari e l’insegnante Simonetta Alai.

Flash mob con “I bambini fanno ohhhh… ed è magia” & “Danziamo ancora” con Sara Nastos.

In anteprima anche il canto popolare la libertà nella verità e il calendario portuale Genova Trieste.

All’incontro doveva partecipare anche il cantante Povia, ma all’ultimo ha dato forfait a causa di un malore.

Dall’altra parte della città per il ventiduesimo sabato di fila Libera Piazza Genova insieme al comitato Liberi cittadini Genova protesta “contro il governo Draghi e la svolta autoritaria e discriminatoria da esso portata avanti.

Contro lo stato d’emergenza, il Comitato Tecnico Scientifico e la macelleria sociale.

Per il rispetto della libertà e dei diritti costituzionali.”

L’appuntamento è in piazza Caricamento con concentramento per 15 e partenza del corteo per le 16.30.

Il percorso previsto con partenza da piazza Caricamento prevede l’attraversamento di parte di via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, Largo Zecca, l’attraversamento delle due gallerie, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume fino ai giardini di Brignole.

Ad aprire la manifestazione lo striscione “No al ricatto vaccinale – Insegnanti per la libertà di scelta”. Dal 15 parte l’obbligatorietà vaccinale, infatti, per gli insegnanti e gli Ata.