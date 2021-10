No Green pass e tamponi, portuali C.L.P.G. smentiscono USB

I portuali di Genova, che stanno portando avanti la battaglia contro il Green pass sul luogo di lavoro, si dissociano totalmente dal comunicato di USB che “ritiene una vittoria i tamponi gratis”.

In una nota ufficiale del Coordinamento Lavoratori Portuali di Genova – C.L.P.G. si legge: “I portuali di Genova non si arrendono! In merito alle comunicazioni ed agli articoli relativi ad un accordo dei Portuali di Genova per tamponi gratuiti si dichiara che si tratta di ‘notizia falsa e tendenziosa’, limitata solo e soltanto alla posizione di alcuni portuali non presenti nel Coordinamento Lavoratori Portuali di Genova”.