No controllo: tunisino ubriaco aggredisce i carabinieri nel Centro storico. Denunciato

Ieri nel Centro storico genovese, durante un normale servizio per il controllo del territorio, i carabinieri della pattuglia di Ge-Maddalena, insieme ai colleghi della Compagnia di Ge-San Martino, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale” un 30enne tunisino con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Il nordafricano, in evidente stato di ebbrezza alcolica, durante il controllo ha colpito al volto un carabiniere.

Successivamente è stato bloccato e quindi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, ma ha continuato a opporre resistenza ai militari, mettendo anche in atto comportamenti autolesionistici.

E’ stato quindi trasportato con un’automedica presso l’ospedale Galliera.