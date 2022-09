Nick The Nightfly & Jazz Friends for Alassio. Mario Biondi e Sarah Jane Morris all’Anglicana il 23 e 24 settembre.

Nick The Nightfly & Jazz Friends for Alassio: corsa agli ultimi biglietti.

Prima edizione della rassegna coordinata dall’istrionico conduttore di Montecarlo Nights.

L’evento sarà organizzato dalla Gesco con il patrocinio del Comune di Alassio

Stanno “correndo” le prevendite per assistere il 23 e il 24 settembre prossimo ai due appuntamenti di “Nick The Nightfly & Jazz Friends for Alassio, due serate rispettivamente con Mario Biondi e Sarah Jane Morris.

Musicista, dj, storica e inconfondibile voce di Radio Montecarlo dove da oltre trent’anni conduce le sue Montecarlo Nights, direttore artistico del Blue Note di Milano ed ora anche di una straordinaria iniziativa che ha voluto pensare per Alassio.

“Da quando frequento questa cittadina meravigliosa ho sempre voluto portare qui qualcosa del mio mondo.

La musica più bella è quella dal vivo, è lì che la senti addosso, lì che vedi l’artista e senti le vibrazioni, l’energia che trasmette. Da tanto tempo voglio fare qualcosa qui, ad Alassio.

E ora ci siamo, è il momento giusto e l’idea giusta: un progetto nato pensando proprio all’amicizia che mi lega a tanti artisti e alla musica: “Nick The Nightfly & Jazz Friends for Alassio”.

L’idea è molto semplice ma, secondo me, di straordinario effetto: portare degli amici in un ambiente un po’ più intimo, non da stadio o da piazza, ma più ristretto, dove puoi vedere anche l’artista in un modo diverso”.

I biglietti sono disponibili presso la Casa del Disco di Alassio, gli uffici S Hub Strobe Srl di Albenga e in line all’indirizzo http://www.italianticket.it.

E’ possibile acquistare il singolo biglietto – costo da 58 a 7o Euro circa compresi di diritti di prevendita – o l’abbonamento ad entrambe i concerti, selezionando il posto in platea, al costo di 115 Euro.

Ulteriori informazioni al numero 392 1854443