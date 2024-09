“Nick the Nightfly & Friends for Alassio”: due serate di grande musica gratuite per la città evento organizzato dal Comune

Con il doppio concerto di “Nick the Nightfly & Friends for Alassio”, evento organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco con Radio Monte Carlo emittente radiofonica ufficiale, il mese di settembre si è aperto alla grande. Le due serate di venerdì 6 e sabato 7 sono state un successo non solo per il livello musicale e artistico, ma anche di pubblico che ha applaudito tutti gli artisti ospiti della rassegna condotta da Nick the Nightfly, la voce storica di Radio Monte Carlo. Un doppio appuntamento che ha ottenuto riscontri positivi anche sui social, con foto e video pubblicati sia nella serata di venerdì che di sabato.

Ad inaugurare la rassegna musicale, venerdì 6 settembre, è stato Matt Bianco autore di una serie di hit come “Get Out of Your Lazy Bed” e “Half a Minute”. Ha interpretato brani che hanno scalato le classifiche di tutta Europa e di tutto il mondo. Applaudito il cantante Mark Reilly che, al ritmo di un album ogni due anni circa, non cessa, insieme alla sua band, di spostarsi da un capo all’altro del globo, forte di un fedele seguito di affezionati. La seconda serata, quella di sabato 7 settembre, ha visto un altro grande appuntamento. Piazza Partigiani ha acceso i riflettori con il concerto di Nick the Nightfly, lo speaker storico di “Monte Carlo Nights”. Incantevole la voce di Maggie Charlton, reduce dal successo del disco di Burt Bacharach, come quella di Joyce Yuille, cantante italo-americana che, con la sua vocalità elegante e al tempo stesso potente e passionale, è stata apprezzata dai più importanti festival e jazz club del circuito mondiali e anche nella serata alassina.

“Grazie alla bravura degli artisti e alla perfetta macchina organizzativa – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – il doppio appuntamento con ‘Nick the Nightfly & Friends for Alassio’ è stato davvero straordinario e ha entusiasmato il pubblico, inaugurando alla grande il mese di settembre. L’estate ad Alassio non è infatti ancora finita e questo mese è pronto a riservarci altri appuntamenti musicali davvero piacevoli e imperdibili: dalle serate ‘Quando c’era il Caffè Concerto…’ con Nando Rizzo e la sua Band, stasera e domani, al concerto di venerdì 13 settembre a favore di Telethon, con la band dei Fracassoni che ci regalerà i brani più famosi della storia del rock italiano e non solo dagli anni Sessanta ad oggi. Ancora, il concerto di “Marco Carena & Prostat”, che è stato riprogrammato per mercoledì 18 settembre e che chiuderà la rassegna Musica sotto le stelle“.

————————