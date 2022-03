New Racing for Genova soddisfatta del Rally dei Laghi

Luca Fredducci settimo assoluto, Davide Melioli secondo di Classe

Il 30° Rally dei Laghi si è rivelato soddisfacente per la scuderia New Racing for Genova, che ha partecipato alla gara varesina con due equipaggi: i coniugi locali Luca Fredducci e Clarissa De Rosa (Skoda Fabia) ed i genovesi Davide Melioli – Stefano Tiraboschi (Peugeot 106).

Al debutto sulla Skoda Fabia R5, Luca Fredducci e Clarissa De Rosa hanno chiuso la loro “gara di casa” con un ottimo settimo posto assoluto (sesto di Gruppo e di Classe), Con questo piazzamento, il pilota genovese, ormai varesino d’adozione, ha messo in evidenza tutte le sue doti velocistiche, sempre notevoli se rapportate al fatto che i suoi impegni agonistici sono sempre meno frequenti, oltre che subordinati agli impegni di lavoro.

Buon debutto stagionale anche per l’altro pilota della New Racing for Genova in gara, il genovese Davide Melioli che, in coppia con Stefano Tiraboschi ed al volante della sua piccola Peugeot 106 1600 con cui ha chiuso il rally in venticinquesima posizione assoluta finale abbinando a questo piazzamento un importante secondo posto in Classe N2. Davide Melioli ha dimostrato di poter reggere bene il confronto con i quotati avversari lombardi che ritroverà anche nelle successive tappe della Coppa di Zona 2, suo obbiettivo stagionale.

Motors Rally Show 2022 – Ci sarà anche un equipaggio della New Racing for Genova al via della sesta edizione della gara pavese, prevista il 12 e 13 marzo prossimi sul circuito di Castelletto di Branduzzo. Si tratta di Alberto Biggi e Marco Nari, che saranno in lizza con la Vw Polo R5.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.