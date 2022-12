New Racing for Genova ok al Pavia Rally Circuit

Successi di classe per Bellinzoni – Grossi e Russo – Ventoso

Ottimi riscontri, per la New Racing for Genova, dalla partecipazione al 2° Pavia Rally Circuit, disputato sull’impianto permanente del moto-autodromo di Castelletto di Branduzzo. La scuderia ligure, in lizza con due equipaggi, ha, infatti, conseguito altrettanti successi di classe: nella Rally4, con la Peugeot 208 di Valeriano Bellinzoni – Samanta Grossi, e nella RSTB1.0, con la Suzuki Swift del debuttante Marco Russo e Nicolò Ventoso.

Di spessore la gara del piacentino Valeriano Bellinzoni, un kartista per la prima volta in lizza con i colori della New Racing for Genova. “Tutto bene – ha osservato a fine rally – a parte un’escursione nello shakedown… Sulla penultima prova speciale, con l’asfalto che stava asciugando, ho fatto una scelta più conservativa delle gomme per cui non mi sono aggiudicato quella prova ed ho perso il primo posto tra le 2 ruote motrici ma sono ugualmente soddisfatto“.

Soddisfatto anche Marco Russo, che ha bagnato il debutto al volante, dopo tanti rally a leggere note, con un significativo successo di classe ottenuto con il supporto di Nicolò Ventoso, nel per lui insolito ruolo di co-pilota.

Ceccano Christmas Show – Ci saranno anche due equipaggi della New Racing for Genova in gara, sabato e domenica prossima, al Ceccano Christmas Show, manifestazione rallystica atipica sperimentale in programma a Ceccano, in provincia di Frosinone. Si tratta di Fabrizio Ceriali – Mara Minetti, che saranno al via con una Skoda Fabia R5, e di Matteo Ceriali – Vanessa Lai, in lizza con la Renault Clio Rally5 con cui il giovane pilota torinese in questa stagione ha preso parte al Campionato italiano Rally Junior.

Tutte le news sull’attività del sodalizio sul sito https://www.newracingforgenova.it.