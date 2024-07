New Racing for Genova da Salsomaggiore all’Oltrepò Pavese

Gangi sfortunato nel rally parmense, Buscone jr al via a Casteggio

Dalla provincia di Parma, in cui ha partecipato al Rally di Salsomaggiore Terme, a quella di Pavia, dove la scuderia New Racing for Genova, venerdì e sabato prossimi, sarà in lizza nel Rally Valli Oltrepò.

Rally di Salsomaggiore Terme – La settima edizione della gara parmense ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla New Racing for Genova.

Federico Gangi, il suo pilota di punta, al volante della Skoda Fabia e nuovamente in coppia con Andrea Ferrari, oltre a conquistare il primato tra i piloti Under 25, ha chiuso la gara al quinto posto assoluto, penalizzato da una foratura occorsagli all’inizio della seconda frazione del rally, inconveniente che gli ha fatto perdere alcune posizioni in graduatoria, poi parzialmente recuperate dal giovane driver savonese, e che gli ha pregiudicato un piazzamento sul podio finale che sarebbe stato alla sua portata.

E’ andata peggio alle altre due vetture della New Racing for Genova in lizza, la Renault Clio RS di Giuseppe Sartori – Sergio Rossi, costretti al ritiro quasi a fine gara quando erano in testa alla Classe N3, e la Fiat Seicento Kit delle “pantere rosa” Valentina Pelazza – Laura Cattaneo, ferme sulla quarta prova speciale.

Rally Valli Oltrepò – A Casteggio, nella gara pavese valevole per la Coppa Rally di Zona3, ci sarà in lizza una sola vettura della New Racing for Genova, la Peugeot 208 di Classe Rally4 che sarà portata in gara dal giovane “figlio d’arte” locale Paolo Buscone.