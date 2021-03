Netbet Casino: dettagli, recensione e bonus!

A Netbet Casino si ha la sensazione di un vero casinò fisico, non importa da dove si gioca. Con un design lussuoso e un’ampia selezione di giochi, puoi lottare per la grande vincita sia sulle slot, che sui giochi da tavolo, sulle quote e sul casinò dal vivo. In altre parole, qualcosa per tutti.

Netbet Casino è stato lanciato nel lontano 2001, il che significa casino aams che ha avuto le porte aperte per quasi due decenni! La domanda è se il casinò è riuscito a stare al passo con i tempi, o se sono ancora bloccati nei principi che hanno definito internet nei primi anni 2000. Consigli e avvertenze Sono molto ben fatti!

Quando si tratta di licenze, Netbet Casino ha optato per una delle licenze più sicure sul mercato in questo momento, e questa è la licenza della Malta Gaming Authority. Abbastanza naturalmente, dato che l’azienda nel suo insieme è gestita dalla piccola isola mediterranea di Malta. Oltre alla licenza di Malta, l’azienda ha anche una licenza attiva dalla Kahnawake Gaming Commission.

Come detto, è facile pensare a casinò reali e fisici quando si clicca sul sito di Netbet Casino dieci e lotto online. È semplicemente perché i siti sono pieni di immagini di casinò reali. Per il resto, il design è scuro, con alcuni elementi dai colori vivaci nei banner e nelle immagini. Tutto sembra elegante, con un certo senso di lusso. L’uso di caratteri dieci e lotto online e sfondi ad alto contrasto rende anche facile la navigazione delle pagine web, senza dover cercare le caratteristiche essenziali.

Leggi la nostra recensione aggiornata del 2020 Netbet Casino per imparare tutto quello che devi sapere sul casinò.

Regala un bonus a Netbet Casino

Quando crei il tuo conto di casinò a Netbet Casino, hai l’opportunità di ritirare 3 bonus di benvenuto, divisi tra i tuoi primi 3 depositi. In totale, puoi ritirare fino a 10.000 corone in bonus di benvenuto – il tutto con una percentuale di bonus del 100%, il che significa che tutti e tre i depositi sono raddoppiati.

Panoramica del bonus di benvenuto del casinò:

– Primo deposito: 100% fino a $200

– Altri depositi: 100% fino a $400

– Terzo deposito: 100% fino a $250

Con i bonus di deposito mostrati sopra, puoi depositare fino a 500$, e ricevere 1000$ per giocare per un totale di 1000$. Il requisito di scommessa su questi bonus è 50x. Un po’ alto secondo noi, ma certamente non impossibile da raggiungere se si ha un po’ di fortuna.

Nota anche che la vincita massima con il denaro bonus è equivalente a 6 volte l’importo del bonus originale. Così, puoi ritirare fino a 20.000 dollari di vincite se hai ricevuto 1.000 dollari di bonus in totale. Questo, ovviamente, presuppone che tu completi il requisito del fatturato. Netbet Casino è grande quando si tratta di bonus.

Club di fedeltà con grandi premi a Netbet Casino

Oltre a un grande bonus di benvenuto, Netbet Casino ha un ottimo club di fedeltà che dà ai giocatori fedeli un sacco di valore extra per i soldi.

– Lo Netbet Casino Loyalty Club dà ai giocatori 10€ per 1000 punti in totale

Il club divide i membri in classi da blu, argento e oro a platino e diamante come le prime due classi. Come cliente VIP, riceverai €10 in denaro bonus per ogni 1000 punti club che raccoglierai. Inoltre, riceverai un punto club per ogni 10€ che scommetti nel casinò. Per gli high rollers, questo può essere un sacco di bei bonus extra nel tempo.

Free spin

I free spin sono diventati una grande attrazione per molti casinò, e alcuni giocatori vivono e respirano questi giri. L’idea di scappare con una vincita che ti cambia la vita, basata su alcuni schifosi free spin su una slot, è un pensiero allettante. Sfortunatamente, ci sono pochissimi giocatori che scappano con le grandi vittorie dei free spin.

Netbet Casino, nel frattempo, ha scelto di escludere del tutto i giri gratuiti, in favore di una solida quantità di denaro bonus. Così, al momento di scrivere, non ci sono free spin da prendere al casinò. In cambio, come detto sopra, c’è un bel bonus di benvenuto disponibile, fino a 10.000 corone.

E cosa sono esattamente i free spin? Sì, semplicemente soldi bonus che possono essere usati solo su certe slot machine. Con i soldi dei bonus regolari, avete effettivamente più libertà di scelta perché potete spenderli su qualsiasi gioco di casinò a Netbet Casino, e non necessariamente su una slot machine.

Casinò dal vivo

Come menzionato più sopra, Evolution Gaming è responsabile per l’offerta di casinò dal vivo al casinò. Nessun aspetto negativo, perché Evolution è di gran lunga uno dei migliori fornitori di casinò dal vivo sul mercato, con una fantastica selezione e qualità dei loro giochi dal vivo.

Il casinò dal vivo, per coloro che non hanno familiarità con il concetto, è un tipo di gioco in cui si gioca direttamente con un dealer reale tramite livestream. In molti modi, è come giocare in un vero casinò fisico. Per comunicare con il concessionario, si premono i pulsanti virtuali situati sopra lo schermo. Puoi vedere tutto quello che il mazziere fa e dice, ma tu, come giocatore, sei completamente anonimo.

In alcuni giochi è possibile comunicare con il croupier o con altri giocatori dal vivo tramite una funzione di chat. Questa funzione è anche anonima, quindi non devi preoccuparti di incontrare il tuo datore di lavoro all’interno. O meglio, non preoccupatevi: se incontrate il vostro datore di lavoro all’interno di uno dei giochi, nessuno di voi se ne accorgerà.

Netbet Casino su mobile

Lo smartphone è da tempo posseduto da tutti, e l’importanza di fornire una buona esperienza mobile è più grande che mai per i casinò. Un buon casinò mobile ti permette di godere di un intrattenimento emozionante, non importa dove ti trovi. Tutto ciò di cui hai bisogno è una rete mobile o una copertura wifi. E uno smartphone, ovviamente. In alternativa, un tablet può fornire una buona mobilità, mentre il grande schermo fornisce un’esperienza di gioco ancora migliore.

A Netbet Casino, hai la scelta di giocare direttamente dal browser sul tuo dispositivo, o di scaricare l’app del casinò Netbet Casino. L’app ha una dimensione di 12 megabyte, che è un vantaggio se lottate con poca memoria sul vostro telefono o tablet. Detto questo, c’è poca differenza tra la versione online e l’app, quindi qui potete scegliere la soluzione che preferite. Qualunque cosa vogliate, vi sarà garantita un’ottima esperienza.

Netbet Casino: conclusione

Ecco perché raccomandiamo Netbet Casino. In apparenza, Netbet Casino ricorda un lussuoso casinò di Las Vegas, e lo stesso si può dire per l’esperienza dell’utente. Il casinò offre tutto ciò che si può desiderare dalle categorie di gioco, il che significa che tutti i tipi di giocatori troveranno qualcosa con cui lavorare. Per mantenere lo spirito di Las Vegas, possiamo raccomandare uno dei molti giochi di casinò dal vivo disponibili, tutti di altissima qualità.