Neri in fuga dalla guerra rifiutati sui treni dagli ucraini

Le Associazioni umanitarie Jolie Rouge e Baobab denunciano la discriminazione che subiscono alcune comunità straniere, in fuga dalla guerra dell’Ucraina.

Sui social, in particolare Twitter le persone di origine africana, asiatica, sudamericana stanno denunciando il fatto di come sono costretti a dare la precedenza su bus e treni ai bianchi per fuggire dalle zone di guerra.

Secondo la denuncia, la comunità nera, in particolare, è stata costretta ad attendere fuori dalla stazione.

Ma non solo, viene raccontato, infatti, come due studenti marocchini in fuga da Kharkiv siano stati cinque giorni senza dormire e picchiati dai volontari ucraini.

Poi c’è anche la denuncia di un ecuadoriano che dichiara, sempre su Twitter: “Ai miei cugini ecuadoriani non è stato permesso di attraversare il confine. Le guardie di frontiera ucraine razziste prendono di mira ‘Black and Brown people’ e non consentono loro di mettersi in salvo. Permetteranno solo agli ucraini di attraversare i confini.”

My Ecuadorean cousins haven’t been allowed to cross border. Racist Ukrainian border guards are targeting Black and Brown people and not letting them reach safety. They will only allow Ukrainians through borders. pic.twitter.com/30eZsBDxaS

“Last day in Ukraine was very very difficult for me… The military there was very mean”

Nigerian student Gabriel describes how he was treated when he attempted to board a train to try and get out of Ukrainehttps://t.co/bO31PWu6wW https://t.co/4wp2UcqcAB pic.twitter.com/O2NzJZ6GrT

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 28, 2022