Nelle sale liguri il film Charlotte M., prodotto e distribuito da Notorious Pictures.

Uscirà al cinema il 31 dicembre 2022 il film Charlotte M. – Il Film Flamingo Party che vede per la prima volta sul grande schermo la popolarissima content creator Charlotte M., giovane artista reduce dal successo ottenuto come doppiatrice nel film d’animazione Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico. A completare il cast anche Alisa Ferri, Eleonora Trevisani, Gabriele Rizzoli, Veronica Gaggero, Francesco Petit-Bon, Erik Moretti, Angela Tuccia, Carola Abdalla Said, Arianna Di Claudio e Sophie Perazzolo

Il film, prodotto e distribuito da Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano, è un teen romance che racconta la storia di Charlotte, giovane studentessa al primo anno delle superiori che si ritrova a fare i conti con l’adolescenza e non solo.

Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi.

Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico.

Ma non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe alcuni equilibri…

In linea con i valori e i contenuti portati avanti da sempre dalla giovane content creator, il film intende raccontare la vita reale degli adolescenti, affrontando tematiche come: l’amicizia, intensa ed imprescindibile, i primi amori, quelli che sembrano farti esplodere il cuore, ma soprattutto l’accettazione di sé stessi con l’enorme impegno che questo percorso comporta.

Charlotte M. – Il Film Flamingo Party, inoltre, avrà due brani musicali inediti scritti e interpretati dalla stessa Charlotte M.

Non solo, il 24 novembre è uscito anche l’omonimo libro edito da Fabbri Editori.

GENOVA:

THE SPACE – GENOVA

UCI-CINEMAS LA FIUMARA

ALBENGA:

MULTIPLEX ALBENGA

LA SPEZIA:

MEGACINE LA SPEZIA

SANREMO:

ARISTON RITZ

SARZANA:

MODERNO MULTISALA

SAVONA:

DIANA