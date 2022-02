Nei cinema America, City e Sivori sconti di San Valentino, un’offerta speciale per le coppie che lunedì 14 si presentano ai botteghini

Nei cinema America, City e Sivori sconti di San Valentino, per una giornata si entra in due al prezzo di uno: 8,50 euro in tutto. Un modo per addolcire l’inizio della settimana e celebrare la festa degli innamorati, diffusa in gran parte del mondo.

Si faccia avanti chi non ha mai approfittato di una serata al cinema per strappare un appuntamento e fare la sua dichiarazione.

Non solo davanti a una storia sentimentale (all’America c’è “Marry me-Sposami”, guarda caso), ma anche divertendosi con una commedia (“Il discorso perfetto” al Sivori) o seguendo il filo di un giallo su cui sfidarsi (“Assassinio sul Nilo” all’America e al City, ammesso di non ricordarsi il finale di questo che è un vero, intramontabile classico).

Ma ognuno ha il suo gusto e ogni storia può servire allo scopo. Gli altri titoli in programmazione sono “Nightmare Alley – La fiera delle illusioni”, “Scompartimento n.6”, “Illusioni perdute”, “Escher – Viaggio nell’infinito” (ultime tre proiezioni: avvisati), “Un eroe”, “Gli occhi di Tammy Faye” e “Il capo perfetto”. Per gli orari e le sale consultate il sito www.cuircuitocinemagenova.com.

Per concludere, sappiate che Circuito ha anche favorito amori proiettando dichiarazioni e proposte di matrimonio a sorpresa, nascoste tra un film e l’altro. Chi ha il coraggio, si faccia avanti.