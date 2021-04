Negozio via Carzino, titolare di origini sudamericane spaccia droga: arrestato

Da qualche tempo erano state raccolte dai carabinieri diverse segnalazioni della presenza di tossicodipendenti nei pressi di un esercizio commerciale in via Carzino a Genova Sampierdarena.

Gli investigatori, a seguito di una serie di accertamenti, l’altra sera si sono appostati nelle vicinanze del negozio e hanno sorpreso il proprietario mentre, in cambio di 100 euro, cedeva 2 grammi circa di “cocaina” a un 34enne genovese.

Bloccato e identificato in un 42enne di origini sudamericane, gravato da pregiudizi di polizia, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori 5 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, materiale utile per il confezionamento delle dosi e oltre 1.000 euro in contanti.

Il 42enne è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga e denaro sequestrati.

L’acquirente, un genovese di 44 anni, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. di sostanze stupefacenti.