Nazionale, se Mancini lascia Cannavaro-Lippi in pole

Mancini ancora riflette sul suo futuro alla guida della Nazionale e la FIGC pensa alle strade alternative in caso di addio.

La Figc avrà tre strade davanti, per disegnare il futuro. Un c.t. “fatto in casa”: la più accreditata porta a Fabio Cannavaro, con Lippi d.t. come da antico progetto. Non è un tecnico federale, ma in pochi come lui si identificano con l’azzurro e si sente pronto ad una carriera diversa, dopo l’esperienza maturata in Cina. Un tecnico esperto che inizi a lavorare, come aveva fatto Mancini, sulle macerie di un fallimento: la suggestione potrebbe essere Ancelotti, se fosse disposto a considerare chiuso il suo rapporto con il Real e la panchina della Nazionale come unica esperienza mancante al suo curriculum. Infine, un tecnico “giochista” come Mancini, un educatore allo stesso tipo di calcio, per dare comunque continuità al lavoro iniziato quattro anni fa.