Nazionale, Mancini perde Insigne ed Immobile contro la Lituania

Non ha pace Mancini in questo post Europeo da Campione: due defezioni in vista del match del prossimo match di qualificazione ai mondiali in Qatar.

Altre due defezioni nel ritiro azzurro. Alla vigilia del match contro la Lituania in programma domani a Reggio Emilia e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, Roberto Mancini perde due attaccanti.

A causa dell’affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, infatti, Ciro Immobile torna a Roma per mettersi a disposizione dello staff medico della Lazio. Anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera.