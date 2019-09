Nanowar of Steel e Roypnol al Crazy Bull di Genova

Humor e Rock al Crazy Bull: a Genova una doppia serata in compagnia dei “Nanowar of steel” e dei “Roypnol”

Appuntamento giovedì 3 ottobre al live club di Sampierdarena per la prima data del tour autunnale del gruppo metal

La band che da 15 anni è il riferimento nazionale e internazionale dell’Heavy Metal demenziale, i Nanowar of Steel, annuncia le prime date dell’European Raggaeton Tour che fino a novembre la porterà in Italia, Francia e Svizzera. Si parte proprio da Genova, giovedì 3 ottobre, con una doppia serata al live club di Sampierdarena Crazy Bull in compagnia dei Roypnol.

I Nanowar of Steel, band nata a Roma nel 2003 con alle spalle oltre 200 concerti in Italia e in Europa e 5 tournee internazionali, tornano in pista in grande stile e con l’ultimo brano “Norwegian Raggaeton” raggiungono ben tre milioni di visualizzazione confermandosi come una delle migliori band Power Fun Epic Metal band di sempre. Il pezzo, un raggaeton caraibico con chitarre distorte che con semplicità disarmante passa dall’inglese allo spagnolo al norvegese, è stato colonna sonora di una campagna pubblicitaria su Facebook della compagnia aerea Norwegian.

Oltre la hit di presentazione “Norwegian Raggaeton”, dall’ultimo album “Stairway to Valhalla”, uscito nel 2018 per AudioGlobe, sono stati estratti i brani “The Call Of Cthulhu”, “Barbie”, “Milf Princess Of The Twilight” e “And Then I Noticed That She Was a Gargoyle”.

Dopo la data di Genova, la prima trance di date autunnali porterà la band a Lenzburg (Francia), Digione (Svizzera), Paderno Dugnano in provincia di Milano e Firenze, mentre a fine novembre verranno annunciate altre date del tour europeo.

Ad anticipare la band romana sul palco del Crazy Bull saranno i Roypnol. La band, nata a Genova nel 1994, vanta la produzione di quattro CD e il passaggio dei brani “Zerbino”, “La professoressa a mezzogiorno prende piselli come contorno” e “Costola” delle trasmissioni di Radio Deejay, durante il programma condotto da Dj Angelo. Attualmente il gruppo è formato da Andrea Strano (chitarra e voce) Nicolò Paoli (chitarra e voce) Luca Mascia (batteria) Angelo Giuffrida (basso) e Carolina Vigesi (voce).

L’appuntamento per il prossimo 3 ottobre al Crazy Bull di Genova Sampierdarena è organizzato da Metallo Villano, CDM Città della Musica, e Qualuude Rock Club del gruppo Genova Rock City. Apriranno la serata alle ore 21 i Roypnol, a seguire alle ore 22 il concerto dei Nanowar of Steel.