Nanni Basso presenta il nuovo libro ad Albisola ai Bagni Sorriso l’8 settembre alle 17:30. Si chiama “La signora degli alpeggi”, tra Liguria e Valle D’Aosta.

Nanni Basso presenta il nuovo libro con illustrazioni di Angela Deferrari

Presentazione del libro ‘La signora degli alpeggi’

di Nanni Basso – illustrazioni di Angela Deferrari

Mercoledì 8 settembre, alle ore 17:30 ai Bagni Sorriso di Albisola Capo

Dopo le tre presentazioni estive in Valle d’Aosta, arriva in Liguria il libro ‘La signora degli alpeggi’ scritto da Nanni Basso, con illustrazioni di Angela Deferrari.

L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre alle ore 17,30, ai Bagni Sorriso di Albisola Capo.

Il racconto, in cui si mescolano personaggi di fantasia con protagonisti e luoghi reali, è ambientato soprattutto in alta montagna, ma parte della storia si svolge in Liguria, e tocca Genova, Varazze, Albisola e Pontinvrea.

Breve riassunto

Una donna, Monica, in vacanza a Torgnon, in Valle d’Aosta, una sera non rientra da un’escursione. Sparita, come se la montagna l’avesse inghiottita.

È l’estate 2020. Anche turisti e residenti collaborano alle ricerche, ma lei non si trova. Si teme una disgrazia, la caduta in un inaccessibile dirupo.

E se avesse, invece, utilizzato l’allontanarsi quasi casuale dalla civiltà e da un’esistenza ‘normale’ per ridisegnare la propria vita, facendo scelte imprevedibili?

Per scoprirlo, occorrerà percorrere strade impervie, addentrarsi in alta quota.

Quasi un mondo a parte, tra i pascoli e le cime. Sullo sfondo panorami straordinari, dominati dalla maestosità del Cervino.

Cenni su Nanni Basso

L’autore de ‘La signora degli alpeggi’ è albisolese, giornalista in pensione.

Per 32 anni è stato redattore e poi caposervizio nel quotidiano ‘Il Secolo XIX’, ora è direttore del mensile ‘Il Letimbro’.

Dal 2011 a oggi ha pubblicato, come autore o coautore, diversi libri: ha scritto di presepi, volontariato, personaggi, streghe e sport.

Le illustrazioni sono di Angela Deferrari, biologa savonese che da sempre coltiva l’hobby del disegno. Autodidatta, ha realizzato lavori su carta e su pietra, a china e acquarello.

Le sue illustrazioni sono la sintesi fra realtà verificata sul posto e interpretazione personale. La grafica e l’impaginazione sono di Simona Canè.

L’editore è l’associazione Macachi Lab Asp, che punta alla valorizzazione del presepe, ma spazia anche su vari temi legati alla cultura, all’ambiente e ai territori.

Preziosa la collaborazione dell’Hotel Zerbion di Torgnon, che nel 2021 ha festeggiato i 60 anni di attività.

Il libro ha il patrocinio dei Comuni di Torgnon, Albisola Superiore e Albissola Marina.

Inoltre è stato presentato in Valle d’Aosta a Torgnon (Sala del Consiglio comunale e hotel Zerbion) e a Valtournenche, quindi al Salone del libro di montagna a Frabosa Sottana e ina diretta radiofonica di Raitre Valle d’Aosta;

in Liguria, dopo le Albisole, sarà a Genova e a Savona.

La presentazione ai Bagni Sorriso si svolgerà in uno spazio all’aperto protetto da una tensostruttura; saranno rispettate le previste norme anti Covid con Green pass, distanziamento e utilizzo di mascherine.