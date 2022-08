Al Museo Ferrovia Genova Casella, c’è il modellino del trenino rosso fatto con pezzi originali Lego.

C’è un motivo in più per visitare la stazione di Manin, parte del Museo Diffuso 24 Km della Ferrovia Genova Casella. E’ la fedele riproduzione in scala dello storico trenino rosso, realizzata esclusivamente con pezzi originali LEGO®. La firma è di Marco Fanelli, presidente dell’associazione genovese LiguriaBricks, affiliata a AFDL (Adulti Fan Dei Lego).



Il trenino è un gioiello unico nel suo genere, composto da 4.577 pezzi, di mattoncini più famosi del mondo, una vera e propria opera d’arte. E’ stato realizzato in occasione della mostra Exhibricks 2022, tenutasi il 21 maggio scorso a Villa Bombrini. L’associazione ha deciso di concederlo in prestito alla ferrovia per poterlo esporre alla stazione di Manin, nell’ambito del Museo Diffuso 24 km, che da oggi si arricchisce così di un nuovo “pezzo da collezione”: una riproduzione unica e originale, frutto dell’ingegno, della manualità e della precisione dell’appassionato numero uno, in Liguria, dell’iconico mattoncino.



Il modellino, interamente progettato da Fanelli e costruito dai soci di LiguriaBricks, ha richiesto circa cinque mesi di lavoro di progettazione al computer e ben due settimane per il montaggio delle varie parti. Nel dettaglio, la ricostruzione della ferrovia riproduce in LEGO®: il locomotore 29 Tibb, ex-Sangritana, 1924; la carrozza Bar C22 Breda, originale Fgc, del 1929; la carrozza C103 Carminati & Toselli e Conti, ex Val di Fiemme, 1929. Il tutto, inserito nel contesto della località ponte Rovena 1, anch’essa riprodotta in scala.



La mattina del primo agosto 2022 presso la stazione di Manin della ferrovia Genova Casella, Marco Fanelli ha consegnato il diorama della Ferrovia Genova Casella a Giampiero Fabbri, direttore della Ferrovia Genova Casella. Erano presenti il presidente di AMT Marco Beltrami e l’assessore regionale ai trasporti.



«Una bellissima iniziativa che valorizza il trenino della Ferrovia Genova Casella attraverso un passatempo amato da tante persone di tutte le età. ̶ Ha dichiarato Marco Beltrami, presidente di AMT. ̶ Ci inorgoglisce che il trenino sia stato scelto dagli appassionati LEGO® per la rappresentazione di una bellezza unica della nostra città. Vuol dire che questa bellezza è iconica e contraddistingue sempre di più la città e il territorio».

Gianni Berrino, assessore regionale ai Trasporti dichiara.

«Avere un modellino di LEGO® nell’ambito del museo del trenino di Casella è sicuramente un modo di fare promozione totalmente originale perché desterà tantissimo interesse a tutti e non solo agli appassionati dei famosi mattoncini. Ringrazio l’associazione LiguriaBricks che, per omaggiare la nostra regione, ha pensato al nostro trenino che ha un valore storico e turistico importantissimo».

Marco Fanelli presidente Liguria Bricks conclude dicendo:

«Per l’esposizione annuale Exhibricks dedichiamo una delle nostre opere alla città di Genova. Dopo la Lanterna e le Torri di Porta Soprana, quest’anno abbiamo realizzato il trenino della Ferrovia Genova Casella. I vari progetti vengono costruiti nella sede sociale al CAP (circolo autorità portuale) in via Albertazzi. Le riunioni settimanali si tengono il giovedì sera e sono aperte a tutti gli amanti dei mattoncini LEGO® senza limiti di età». ABov