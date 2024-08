Msc Crociere Back Sponsor del Genoa

Rinnovata partnership per la stagione 2024/25

Msc Crociere e Genoa Cfc hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per la stagione sportiva 2024/25, coprendo gli eventi del campionato di Serie A e della Coppa Italia.

A partire dal primo incontro ufficiale, il logo di Msc Crociere sarà presente esclusivamente sulla parte retrostante delle maglie da gioco della prima squadra maschile.

Un riconoscimento importante per la partnership

“Siamo riconoscenti per lo straordinario apporto che Msc Crociere veicola sul territorio e consapevoli dell’importanza che questa sinergia rappresenta per il nostro Club,” ha sottolineato Flavio Ricciardella, Chief Operating Officer del Genoa. “La continuità e la crescita della partnership negli anni rivestono un significato speciale, proprio come lo spazio sul retro delle divise per le competizioni, in cui Msc figurerà in qualità di back sponsor. Il grazie più sentito è indirizzato alla società e al management della Compagnia. Desideriamo per l’occasione rivolgere un caloroso saluto a tutto il personale che opera per Msc a Genova e in altre località della Liguria.”

Un legame sempre più forte tra Msc Crociere e Genova

“Siamo particolarmente soddisfatti di rinnovare la partnership con il Genoa Cfc, il club calcistico più antico d’Italia e tra i più noti a livello internazionale per la sua gloriosa tradizione. Affianchiamo il club anche in questa stagione calcistica che auspichiamo possa riservare successi e soddisfazioni alla squadra rossoblù. La sponsorizzazione del Genoa rafforza sempre di più il forte rapporto tra Msc Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale,” ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di Msc Crociere.

La rinnovata partnership tra Msc Crociere e Genoa Cfc non solo celebra un legame duraturo, ma rafforza anche l’impegno di entrambe le parti nel raggiungere nuovi traguardi.