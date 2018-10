Msc Crociere: assunti 80 giovani allievi Accademia Marina Mercantile. I corsi a Lavagna

MSC Crociere ha assunto i primi 80 allievi dell’Accademia Italiana Marina Mercantile che, negli ultimi 18 mesi, hanno frequentato presso Villa Spinola Grimaldi a Lavagna sia i due corsi biennali ITS (durata 1.800 ore) in “Multimedia Technician” e “Middle Manager di Bordo”, sia i corsi brevi per “Fotografi”, “Shop Seller”, “Esperto Front Office/Escursioni” e “Animatori di Bordo”.

I corsi – destinati a proseguire nei prossimi anni – sono stati attivati a inizio 2017 nell’ambito di un progetto innovativo di formazione dedicata al settore marittimo, messo a punto da MSC Crociere e da Accademia Italiana Marina Mercantile, con il contributo organizzativo e il sostegno finanziario di Regione Liguria.

“L’avvio della recente e proficua collaborazione con MSC Crociere, con la costituzione dell’Accademia per il Turismo del Mare a Lavagna – ha spiegato Eugenio Massolo, presidente della Fondazione Accademia Marina Mercantile Italiana – rientra nell’ambito di una cornice programmatica fortemente voluta da Regione Liguria al fine di creare nuove opportunità occupazionali per i giovani nelle professioni marittime, come testimoniano i significativi investimenti che la Regione ha dedicato, in questi anni, alla Blue Economy.

L’iniziativa consente di fornire alla Compagnia personale ad elevata qualificazione, offrendo nel contempo ai nostri giovani reali opportunità di lavoro qualificato attraverso piani di formazione costanti e ricorrenti.

La collaborazione con MSC Crociere, iniziata nel settore dei Servizi di Bordo ai passeggeri, si è estesa al segmento della conduzione dei mezzi navali, con l’avvio di percorsi formativi ITS per 6 Allievi Ufficiali di Macchina destinati alle navi da Crociera e 20 Ufficiali di Coperta per le navi da carico portacontainer”.

“Siamo particolarmente lieti – hanno aggiunto i vertici di MSC Crociere – di aver raggiunto questo primo importante risultato, che rappresenta tuttavia solo la tappa iniziale di un percorso destinato a portare altri frutti importanti nel medio e lungo periodo, considerando che nei prossimi anni prevediamo di varare altre 14 navi e di assumere oltre 30.000 persone.

La nostra partecipazione a questa iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma dei nostri investimenti su Genova e sulla Liguria, dell’affetto che nutriamo per questa regione e della nostra volontà di continuare a sostenere questo territorio, a partire dai giovani e con un focus sul tema dell’occupazione”.

Per quanto riguarda le attività future, sono in fase di approvazione altri due corsi biennali ITS per “Assistente Commissario di Bordo” (22 posti) e “Multimedia Technician” (22 posti), mentre nei prossimi giorni prenderanno il via due corsi brevi dedicati alle figure professionali di “Entertainment Technician” e di “Animatori di Bordo”.

Nel 2019 partiranno, inoltre, due corsi, uno per “Allievo Elettricista/Elettronico” (durata 600 ore) e uno per posizioni di “Front Office” (durata 350 ore), unitamente ad altri cinque corsi brevi, per figure professionali in via di definizione, per un totale di 140 posti.

Tutti i corsi vedono la presenza di docenti altamente qualificati, tra i quali numerosi manager MSC Crociere, e prevedono lunghi periodi di stage a bordo delle navi della compagnia, per circa un terzo della durata complessiva del corso (700 ore), che si alternano alle lezioni in aula (1.100 ore).