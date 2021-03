Mostra personale di Silvio Porzionato a Genova

Deep Down, mostra personale di Silvio Porzionato dal 25 marzo al 25 aprile 2021 a Genova nella Galleria Studio Rossetti. Opening 25 marzo dalle ore 12.30.

La Galleria Studio Rossetti ospita, per la prima volta a Genova, Silvio Porzionato, un artista discreto nella personalità ma con un’eco potente che viaggia per tutto il mondo.

Di respiro e di fama internazionali, dopo aver partecipato alle più celebri e influenti esibizioni e aver tenuto mostre nelle città e nelle capitali più all’avanguardia, approda nel capoluogo ligure.

Nella mostra “deep down”, Porzionato presenta dipinti inediti appositamente studiati e per questa speciale occasione lo Studio Rossetti inaugura il nuovo spazio “Studio Rossetti Underground”, collocato al di sotto di essa, con l’intento di restituirci una bellezza sino ad ora nascosta.

Le antiche vestigia, riportate alla luce nel rispetto dei disegni e delle eleganti architetture d’origine, ora rinascono a nuova vita: fascino remoto e mistero si mescolano perfettamente custodendo le radici e i segreti del soprastante storico Palazzo Saluzzo.

Tutto qui ci parla di un passato che è stato memorabile e che lascia il testimone allo Studio Rossetti in un armonico dialogo tra ciò che è stato e ciò che sarà.

Quando affrontiamo la discesa abbiamo il tempo di prepararci emotivamente, come prima di un tuffo nel profondo, per immergerci nell’atmosfera silenziosa, raccolta e magica degli ambienti che ospitano la mostra.

Silvio Porzionato ha voluto vestire le pareti con “abiti” fatti su misura e adatti ad un tale gioiello. Capitelli, volte a crociera, archi e pilastri creano incroci e percorsi magistrali e ci conducono verso le sue opere che sono dotate di un’istintiva forza magnetica e irradiano il buio circostante.

Di un romanticismo “antico”, lo spettacolo scenografico, che si apre di fronte ai nostri occhi, è un sipario che svela volti che raccontano intriganti storie, ci sussurrano le loro emozioni e ne fanno scaturire altre, intense, dentro di noi.

I personaggi descritti dall’artista ricordano la maestosità delle commedie greche, la personalità degli attori di Aristofane, nei colori e nell’energia delle forme e delle pose. Dipinti con pennellate soavi ma vigorose come battiti d’ali di farfalla si appoggiano delicatamente sulla tela e volano nell’ambiente fino ad avvolgerci.

I vibranti colori determinano la carica delle figure, sono ironici ma drammatici al tempo stesso. Il risultato finale è una scossa alla nostra percezione visiva e alla nostra anima.

Seppure intimi, nella dimensione del ritratto, i soggetti sono rappresentati con spontaneità, in pose fugaci, ma sono in grado di generare un’empatia tra noi e loro tale da farci pensare di averli già incontrati.

Ci parlano delle loro vite che sembrano intrecciarsi con le nostre.

Ci lasciano con il desiderio di ascoltare il racconto dei loro vissuti e delle loro esperienze.

Nonostante quello di Porzionato sembri essere “realismo”, dato dalla sua capacità di rendere i dettagli e di dipingere con abilità e maestria, il suo gesto creativo deciso parte dalla rappresentazione di persone per poi perdere la dimensione fisica e antropocentrica e sfiorare mondi metafisici.

I colori e le forme non sono solamente oggettivi, bensì strumenti espressivi che hanno l’intento di rivolgere a noi dei moniti, dei messaggi: non rimaniamo fermi e statici di fronte alla realtà ma viaggiamo e spaziamo facendoci trasportare in un’altra dimensione, emotiva e spirituale, in un ballo ad occhi chiusi.

I dipinti di Porzionato sono da guardare nel silenzio dell’anima per calarsi nel loro mondo, che sembra danzante, e per scorgere le note sinfoniche che emergono dalle tele: un’euritmia infinitamente dolce soggioga e lascia un ricordo ostinato, anche dopo la visita.

Ricordo che anziché svanire si fa invadente con una sinfonia di sensazioni.

Silvio Porzionato. Nasce a Moncalieri (TO-Italia) nel 1971. Si occupa per un decennio di design per un’importante azienda torinese, decide poi di iniziare una nuova vita nel silenzio della terra del Roero (CN), in uno stretto intimo contatto con la natura e con l’arte. Fu una rivelazione che lo porterà da subito a farsi notare nei vari premi nazionali. Dopo solo un anno è selezionato al Premio Arte Mondadori e nel 2010 vince il premio della critica a Saluzzo Arte e realizza un’opera permanente per il Museo d’Arte Urbana di Torino. Nel 2011 é selezionato per la 54a Biennale di Venezia esponendo sia all’interno del padiglione regionale del Piemonte che nel Padiglione Italia a Torino. Nel 2013 realizza 3 istallazioni “Codice Temporale” con 112 quadri per il MACS (Museo Arte Contemporanea Sicilia), quasi una galleria di specchi che riflettevano le varie etá dell’uomo dall’infanzia alla vecchiezza, tutti della stessa intensità e significanza. Le sue ultime mostre collettive e personali si sono tenute ad Hong Kong, Miami, Chicago, Londra, Parigi, Bogotá, New York e Istanbul.

