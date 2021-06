Mostra dei bimbi a Palazzo Ducale

Mostra dei bimbi a Palazzo Ducale opere di “Sande” e Kandinsky, Van Gogh, Monet, nel Porticato dal 21 al 27 giugno 2021

Per questa mostra noi bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di San Desiderio, Istituto Comprensivo San Martino Borgoratti, abbiamo riprodotto a scuola con varie tecniche pittoriche alcune opere di artisti famosi per esibirle al Porticato di Palazzo Ducale.

Questo periodo non è stato facile anche per noi bambini impossibilitati a fare uscite didattiche o gite, ma non ci siamo arresi e abbiamo reagito attraverso l’arte proponendo il nostro lavoro alla città per farle sentire comunque la nostra presenza e dare il nostro piccolo contributo al ritorno alla normalità.

I bambini di terza hanno scelto di fare un lavoro su Vassily Kandinsky, pioniere dell’astrattismo, nel cui pensiero si fondono arte e musica.

La classe quarta ha affrontato invece un artista eccentrico: Vincent Van Gogh con il suo uso particolare del colore e della tecnica pittorica.

I bambini di quinta si sono confrontati invece con il maestro dell’Impressinionismo: Claude Monet.

Abbiamo scelto questi tre artisti anche come omaggio a Palazzo Ducale che ci ospita e che in passato ha organizzato grandi mostre di successo su di loro.

Vi aspettiamo a Palazzo Ducale