Mondiale: Inghilterra-Croazia 1-2, apoteosi balcanica

La Croazia è la seconda finalista dei Mondiali di calcio in Russia, dopo aver battuto per 2 a 1 l’Inghilterra in semifinale ai tempi supplementari. Il gol decisivo è arrivato al 109esimo minuto e lo ha segnato Mario Mandzukic

Pronti via e Trippier porta in vantaggio i suoi con un gran calcio di punizione. Gli inglesi sembrano controllare il match fino alla ripresa quando Perisic riesce a pareggiare il conti. Sempre Perisic nei supplementari inventa un assist vincete per Mandzukic che manda la Croazia in paradiso.

Croazia (4-2-3-1): Subasic 6.5; Vida 6, Lovren 6, Vrsaljko 5.5, Strinic 5.5 (4′ pts, Pivaric ng); Brozovic 6.5, Modric 6.5 (13’ sts, BadelJ ng); Rebic 6.5 (11′ pts, Kramaric 6), Rakitic 5.5, Perisic 8; Mandzukic 8. CT: Dalic.

Inghilterra (3-1-4-2): Pickford 6.5; Trippier 7, Stones 6, Maguire 6; Henderson 6 (7’ pts, Dier ng); Walker 5 (8’ sts, Vardy ng), Lingard 6, Alli 5, Young 6 (1′ pts, Rose 6); Sterling 6 (28′ st, Rashford 6), Kane 6. CT: Southgate.

Arbitro: Cuneyt Cakir

Note: Ammonizioni: Mandzukic (C), Rebic (C