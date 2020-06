Modello Genova: i primi 43 passi di Bucci e Toti sul nuovo ponte pensando alle vittime

“Stamane ho effettuato un sopralluogo con il presidente Giovanni Toti, in occasione della conclusione dei lavori di getto della soletta del nuovo Ponte di Genova”.

Lo ha annunciato oggi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, che insieme al governatore ligure ha fatto la prima passeggiata sul viadotto autostradale sul Polcevera, la cui inaugurazione è prevista a fine luglio a, al massimo, i primissimi giorni di agosto.

Lavori Ponte di Genova avanti: completata la soletta (8mila metri cubi di calcestruzzo)

“I primi 43 passi sul nuovo Ponte di Genova li abbiamo fatti pensando alle vittime – ha sottolineato Toti – e nessuno le dimenticherà.

Poi, emozionati, abbiamo pensato che da una grande tragedia siamo stati capaci di rialzarci, più forti di prima.

Abbiamo fatto sapere al mondo intero chi siamo. Questo è il modello Genova.

Grazie al commissario Marco Bucci per averlo rappresentato al meglio e per aver restituito in soli 2 anni il ponte alla città, con una fantastica squadra che non ha mai smesso di lavorare nonostante le allerte, il Covid-19 e tutte le difficoltà di un cantiere così complesso.

Siamo qui oggi per dire grazie a tutti. Viva l’Italia che non si arrende.

Lo dico una volta per tutte ai grillini che da giorni inneggiano all’ex ministro Danilo Toninelli e, come disse lui stesso, si aspettano che il Ponte di Genova diventi un ‘luogo di incontro in cui le persone si ritrovino, possano vivere, giocare, mangiare’.

No, non metteremo scivoli e altalene, anche se ve lo ha promesso il vostro ex ministro.

E non potranno circolare neanche i monopattini”.