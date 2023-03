Millesimo, pensionata ultra80enne si barrica in casa: intervento di carabinieri e 118

Una pensionata ultra80enne oggi si è barricata nella sua casa a Millesimo, in provincia di Savona, convinta che suo nipote, che non vede ormai da anni poiché residente a Genova, si sia allontanato da lei per una presunta diatriba familiare.

Un dramma della solitudine, lo sconforto dovuto a una questione che si trascina ormai da anni, un problema apparentemente banale che si è alimentato ed è cresciuto fino a trasformarsi in una vera e propria malattia.

Questi sono gli elementi che hanno portato la pensionata savonese a barricarsi in casa, costringendo la figlia di 50 anni che abita con lei, ma in quel momento fuori casa per lavoro, a chiedere aiuto ai carabinieri.

I militari, che hanno allertato i sanitari del 118, hanno convinto l’anziana ultraottantenne ad aprire la porta dell’appartamento e l’hanno ascoltata a lungo, dandole conforto e infine rassicurandola con possibili soluzioni alla questione. Il senso di solitudine della pensionata è stato momentaneamente colmato e la donna ha accettato di “smettere di fare barricate”.