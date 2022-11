Milan-Spezia, Gotti: Faremo del nostro meglio a San Siro

Alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan, il tecnico dello Spezia Luca Gotti commenta così il momento della sua squadra.

“Il finale della partita contro la Fiorentina non l’ho ancora assorbito, però mi tengo quanto di buono abbiamo dimostrato sul campo, come lo spirito che i miei ragazzi hanno avuto per tutta la partita. Occorre una lettura migliore dei singoli episodi, che sono quelli che poi fanno la differenza, però sono contento di come i miei ragazzi hanno affrontato la gara.

I giorni successivi alla partita, a caldo, sono giorni in cui devi rimettere a posto un po’ le cose, in cui devi fare i conti con i piccoli acciacchi e piano piano ti inizi a preparare a queste tre partite in otto giorni, focalizzandoti sul fatto che il nostro campionato è fatto di questi tre match, senza pensare ad altro.

Tutte le partite rappresentano delle opportunità per strappare punti, sappiamo il grado di difficoltà di ciascuna partita di Serie A così come quello della sfida contro i campioni d’Italia, ma andremo a Milano per fare del nostro meglio e invertire una tendenza che fin qui negativa lontana da casa”.